2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – هیئت‌های عراق و ترکیه در آنکارا برای دستیابی به توافق جدید در مورد انتقال نفت خام از طریق خط لوله عراق-ترکیه دیدار کردند.

وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک هیئت عراقی روز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر، در آنکارا با طرف ترک دیدار کرد تا در مورد صادرات نفت خام و دستیابی به توافق جدید گفت‌وگو کنند.

هیئت عراقی به ریاست بسیم محمد حضیر، معاون وزیر نفت در امور استخراج و هیئت ترکیه به ریاست احمد برات چونکار، معاون وزیر انرژی ترکیه، تشکیل جلسه دادند.

بر پایه گزارش‌ها، این جلسه شامل بررسی‌های دقیق پیش‌نویس توافق‌نامه و همکاری مشترک بالقوه بین دو کشور در طرح‌‌های مربوط به انرژی بود.

بر پایه بیانیه، طرفین پیشرفت مثبت مذاکرات را تایید کردند و به توافق اولیه‌ای برای تهیه پیش‌نویس توافق‌نامه جدیدی که مشارکت راهبردی آنها را تقویت می‌کند، تداوم فرآیندهای انتقال را تضمین می‌کند و منافع مشترک را محقق می‌سازد، دست یافتند.

قرارداد ۵۲ ساله خط لوله نفت بین ترکیه و عراق که در سال ۱۹۷۳ منعقد شد، در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ منقضی می‌شود. کار برای جایگزینی این قرارداد با یک قرارداد همکاری جامع‌تر در حوزه انرژی در حال انجام است که هدف آن همکاری در طرح‌‌های مربوط به نفت خام و گاز طبیعی است.

پس از مذاکرات برای عقد یک قرارداد جدید، قرار است این خط لوله دوباره فعال شود و با ظرفیت کامل به بهره‌برداری برسد.

ب.ن