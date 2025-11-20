1 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – هیثم بن طارق، پادشاه عمان، توافقنامه‌ای را با عراق تصویب کرد که تسهیلات اعطای ویزای متقابل را برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک، ویژه و خدماتی فراهم می‌کند.

سفارت عمان در بغداد در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که پادشاه هیثم بن طارق، با صدور فرمان سلطنتی، رسما توافقنامه تسهیل اعطای ویزا را که بین دولت عمان و عراق امضا شده بود، تایید کرده است.

بر پایه بیانیه، این توافقنامه، تسهیلات اعطای ویزای متقابل را برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک، ویژه و خدماتی فراهم می‌کند.

خبرگزاری رسمی عمان، اعلام کرد که فرمان سلطان پس از انتشار در روزنامه رسمی عمان لازم‌الاجرا خواهد شد.

انتظار می‌رود این تصمیم جدید، سفر بین دو کشور را تسهیل کرده و روابط دیپلماتیک و خدماتی را تقویت کند.

با وجود این مقررات جدید، دارندگان گذرنامه عراقی همچنان ملزم به دریافت ویزای معتبر برای سفرهای توریستی خواهند بود.

مقامات اظهار داشتند که این تسهیل متقابل به ویژه به تسریع تماس‌های دیپلماتیک و رسمی کمک خواهد کرد.

ب.ن