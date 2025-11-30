24 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – قرار است فردا دوشنبه، چارچوب هماهنگی شیعه نشست وسیعی برای بررسی نتایج مذاکرات و تعیین نامزد برای احراز سمت نخست‌وزیری عراق را برگزار کند. برخی منابع می‌گویند در طول دو هفته پیش رو اسامی نامزدها به طور رسمی اعلام می‌شود.

عامر فائز، رئیس ائتلاف التصمیم به رسانه‌ها گفت: فردا دوشنبه ۱ دسامبر، رهبران چارچوب هماهنگی شیعه برای گفت‌وگو در خصوص برخی مسائل روز نشست برگزار می‌کنند که برجسته‌ترین آنها موضوع تعیین شخصی به عنوان نامزد برای احراز سمت‌ نخست‌وزیری است.

او پیشبینی کرد که کمیته ویژه انتخاب نخست‌وزیر در چارچوب هماهنگی در مدت دو هفته کارهایش را به پایان برساند و نامزد نهایی را معین کند.

از طرفی دیگر یک منبع آگاه از چارچوب هماهنگی شیعه، اعلام کرد که هدف از نشست فردا دوشنبه بررسی شرایط افرادی است که به عنوان نامزد تعیین شده‌اند و پیش از نیمه اول ماه میلادی آینده در مورد آن توافق می‌شود.

برجسته‌ترین افرادی که به عنوان نامزد رقابت می‌کنند، عبارتند از: محمد شیاع السودانی، رئیس ائتلاف توسعه و آبادانی. نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون. اسعد العیدانی، استاندار بصره. باسم البدری، رئیس بازرسی و کمیته قضایی. احتمال داده شده است که نام حمید الشطری، رئیس سازمان اطلاعات عراق، از فهرست نامزدها حذف شود.

محمد البیاتی، نماینده سابق مجلس در این خصوص هشدار داده است که تعداد زیاد نامزدها موجب تشدید اختلافات سیاسی شود.

او تاکید کرده است که تجربه سیاسی در عراق ثابت کرده است که بهترین گزینه برای عبور از شرایط فعلی «توافق قبلی» در مورد یک نامزد است.

انتخابات مجلس نمایندگان عراق، در ۱۱ نوامبر برگزار شد و قرار است دولت جدید این کشور بر اساس نتایج آن تشکیل شود.

ب.ن