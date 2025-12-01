3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آخرین تحولات عراق، نشست برگزار می‌کند و در آن نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، سخنرانی خواهد کرد.

دوشنبه ۱ دسامبر، فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق، بیانیه‌ای منتشر و در آن اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد، فردا سه‌شنبه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت بغداد در خصوص تحولات عراق نشست برگزار می‌کند.

در بیانیه آمده است که پیشبینی می‌شود محمد الحسان، فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق در این نشست درباره اوضاع عراق سخنرانی کند.

برگزاری این نشست پس از حمله هوایی به میدان گازی کورمور در اقلیم کوردستان می‌آید که موجب قطع برق به مدت دو روز در سراسر اقلیم شد.

نماینده سازمان ملل در عراق این حمله را خصومت مستقیم با فدرالیسم در عراق توصیف کرد و گفت حاوی پیام خطرناکی است. همچنین خواستار انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی شد.

ب.ن