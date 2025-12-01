چارچوب هماهنگی شیعه حمله به میدان گازی کورمور را بررسی کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رهبران چارچوب هماهنگی شیعه در دیداری، حمله به میدان گازی کورمور را به عنوان یک پرونده حساس و مربوط به امنیت ملی بررسی کردند.

چارچوب هماهنگی شیعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در نشست امروز خود که در در دفتر نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، برگزار شد موضوع حمله به میدان گازی کورمور را به عنوان یک پرونده حساس و مربوط به امنیت ملی بررسی کرده‌اند.

بر پایه بیانیه در این نشست بر حل نهایی مسائل میهنی در چارچوب قانون اساسی و با همکاری شرکای سیاسی تاکید شد.

ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.

آتش‌سوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح روز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بین‌المللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستم‌های دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از دولت‌های منطقه و جهان نیز در واکنش به این حمله، در پیام‌هایی جداگانه ضمن تاکید بر حمایت از حفظ امنیت اقلیم کوردستان، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شدند.

به دستور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق یک کمیته تحقیق برای کشف حقایق حمله، از وزیر کشور عراق، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان و رئیس سازمان اطلاعات عراق تشکیل شده است که دو روز پس از وقوع حمله از میدان گازی کورمور بازدید کردند.

این کمیته هنوز نتایج تحقیق را اعلام نکرده است.

ب.ن