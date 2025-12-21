تلاش چارچوب هماهنگی عراق برای تضمین بینالمللی انحلال گروههای مسلح
تداوم تلاشها برای ادغام گروههای مسلح در نهادهای دولتی؛ برخی گروهها بر مقاومت در برابر نیروهای آمریکایی پافشاری میکنند
یک منبع آگاه در میان نیروهای چارچوب هماهنگی شیعهی عراق فاش کرد که نیروهای سیاسی این کمیته خواستار میانجیگری بینالمللی برای ارائهی تضمینهایی شدهاند. هدف از این تضمینها، محافظت از گروههای مسلح عراق در طول فرایند انحلال و ادغام آنها با نهادهای رسمی امنیتی است تا هدف حمله قرار نگیرند.
این منبع توضیح داد که این تضمینها شامل تعهد به عدم حمله به این گروهها و رهبران آنها، همراه با حفاظت از دارایی و اموال آنها در برابر هرگونه دخالت میشود. در مقابل، این گروهها میبایست سلاحهای خود را تحت کنترل دولت قرار دهند و این فرایند نیز به عنوان موضوعی داخلی و شفاف باقی بماند.
از سوی دیگر، اغلب گروههای مسلح مانند عصائب اهل الحق، لواء امام علی و لواء سیدالشهداء، موافقت خود را برای ادغام با وزارتخانههای کشور و دفاع و همچنین حشد الشعبی (نیروهای بسیج مردمی) نشان دادهاند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که چارچوب هماهنگی به رهبران این گروهها اطلاع داده بود که تداوم مشارکت آنها در فرایند سیاسی به انحلال شاخههای مسلحشان وابسته است.
با وجود این تلاشها، هنوز برخی از گروهها در برابر این تصمیمات مقاومت میکنند. کتائب حزبالله شرط حفظ حاکمیت و عدم دخالت خارجی را برای هرگونه گفتوگو در مورد مسئلهی سلاح مطرح کرده است. جنبش نجباء نیز بر تداوم مقابله با نیروهای آمریکایی تأکید کرده است.
پیشتر، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، و نوری مالکی، نخستوزیر اسبق عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون، به وجود توافق و گامهای جدی برای انحصار سلاح در دست دولت و پایان دادن به پدیدهی گروههای مسلح خارج از قانون اشاره کرده بودند. این تلاشها در حالی صورت میگیرد که فشارهای آمریکا بر دولت عراق برای پایان دادن به نقش این گروهها و ممانعت از مشارکت آنها در دولت جدید تشدید شده است.
