نوری مالکی بر عدم تمدید نخستوزیری سودانی اصرار دارد
در حالی که چارچوب هماهنگی در حال بررسی گزینههای نخستوزیری عراق است، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، بر عدم تمدید نخستوزیری محمد شیاع سودانی برای دور دوم پافشاری میکند
روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، رهبران چارچوب هماهنگی در منزل نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، گرد هم آمدند تا دربارهی تعیین نخستوزیر آیندهی عراق تصمیمگیری کنند و به بحث و جدلها در این زمینه پایان دهند.
یک منبع از چارچوب هماهنگی به رسانههای داخلی اعلام کرده است که رهبران در ابتدا تلاش خواهند کرد تا با توافق بر سر یک نامزد به نتیجه برسند. در صورت عدم دستیابی به توافق، به رأیگیری متوسل خواهند شد و در حالت بنبست، "نامزد سازش" انتخاب خواهد شد.
این منبع فاش کرد که با وجود شانس محمد شیاع سودانی، نخستوزیر کنونی عراق، برای ابقای در سمت خود، باقی ماندن او برای دور دوم با موانع بزرگی روبهرو است. نوری مالکی اصرار دارد که ولایت سودانی تمدید نشود و برخی دیگر از رهبران نیز ملاحظاتی در این خصوص دارند. این وضعیت ممکن است گروههای سیاسی را ناچار به انتخاب شخصیتی خارج از نامزدهای پیشنهادی کند.
یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست، پروندهی "خلع سلاح" خواهد بود. چارچوب هماهنگی در مورد مسئلهی "سلاح در دست دولت" و تدوین سازوکاری برای برخورد با گروههای مسلحی که حاضر به تحویل سلاح خود نیستند، بحث و گفتگو خواهد کرد.
همچنین، ائتلاف آبادانی و توسعه به ریاست محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، روز دوشنبه طرحی جدید برای حل و فصل اوضاع و تشکیل یک دولت باثبات ارائه کرد. قرار است جزئیات این طرح در نشست آتی چارچوب هماهنگی مطرح شود تا زمینهی تفاهم برای تشکیل دولتی قوی فراهم آید. این ائتلاف در بیانیهای توضیح داد که در جلسهای به ریاست سودانی، وضعیت سیاسی بررسی شده و به طرحی دست یافتهاند که بر "اجماع ملی و استحقاق قانون اساسی" تکیه دارد.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که پس از تایید نتایج نهایی انتخابات توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهوری عراق، روز ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۸ دی ۱۴۰۴ ) را برای اولین نشست پارلمان جدید تعیین کرده است.