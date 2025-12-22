4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک هیئت پارت دموکرات کوردستان راهی بغداد ‌شد و قرار است با جریان‌های سیاسی عراق دیدار کند.

گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که یک هیئت پارت دموکرات کوردستان، امروز دوشنبه ۲۲ دسامبر راهی بغداد، پایتخت عراق ‌شد.

بر پایه گزارش هیئت پارت دموکرات کوردستان، در بغداد دیدارهایی با جریان‌های سیاسی برنده انتخابات از جمله چارچوب هماهنگی شیعه و نیروهای اهل سنت و کاردینال لویس ساکو انجام خواهد داد.

در این دیدارها سازوکار تشکیل کابینه جدید دولت عراق، جایگاه اقلیم کوردستان و پارت دموکرات کوردستان در کابینه جدید بر مبنای استحقاق انتخابی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

این در حالی است که بین جریان‌های شیعه عراق برای انتخاب نخست‌وزیر جدید اختلاف نظر وجود دارد.

سفر این هیئت به بغداد، پس از برگزاری نشست کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان به ریاست پرزیدنت مسعود بارزانی، انجام می‌شود.

ب.ن