فاضل میرانی: نباید اجازه داده شود مشکلات داخلی عراق از کنترل خارج شوند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، تاکید کرد که نباید اجازه داده شود مشکلات داخلی عراق از کنترل خارج شوند و به نقطه‌ای خطرناک برسند، زیرا به باور او در آن صورت مشکلات با مطالبات جدید و دخالت نیروهای خارجی آمیخته می‌شوند و این حل مشکلات را دشوار می‌کند.

فاضل میرانی، دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز دوشنبه ۲۲ دسامبر در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک، مقاله‌ای به زبان عربی تحت عنوان (مذاکره داخلی میهنی) منتشر کرد.

وی در این مقاله باور دارد که مذاکره فقط یک وسیله نیست، بلکه یک طرح آگاهانه است که به آمادگی طرف‌ها برای گفت‌وگو و فهم عامل زمان نیاز دارد، تا مشکلات داخلی پیچیده‌تر نشوند.

او می‌گوید که وجود مسائل مهم و طر‌ف‌های تاثیرگذار موجب می‌شود که مذاکره به ضرورتی حتمی تبدیل شود.

همچنین باور دارد که مذاکره میزان آگاهی طرف‌ها را نشان می‌دهد، به شرطی که مطالبات واقعی باشند و با اتکا به اسناد معتبر ارایه شوند.

میرانی تاکید کرد که موفقیت هر مذاکره‌ای به آمادگی واقعی طرف‌ها برای شنیدن سخنان یکدیگر و اقدام برای نتیجه‌گیری بستگی دارد، نه مانور دادن برای هدفی که با جوهر مذاکره مطابق نیست.

او هشدار داد که نباید اجازه داده شود مشکلات داخلی کشور از کنترل خارج شوند و به نقطه‌ای خطرناک برسند، زیرا در آن صورت مشکلات با مطالبات جدید و دخالت نیروهای خارجی آمیخته می‌شوند و این حل آنها را دشوار می‌کند.

دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، خاطرنشان کرد که در نظر گرفتن عوامل موثر میهنی، همچون هویت میهنی، افکار عمومی و احساسات شهروندان می‌توانند به موفقیت مذاکرات کمک کنند.

ب.ن