وزارت برق میگوید ایران صادرات گاز به عراق را به طور کامل متوقف کرده است
اربیل (کوردستان۲۴) – ایران صادرات گاز به عراق را به طور کامل متوقف کرد و دلیل آن را «شرایط اضطراری» اعلام کرده است.
احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در بیانیهای اعلام کرد که طرف ایرانی با ارسال نامهای رسمی، وزارت متبوع را مطلع کرده است که به دلیل شرایط اضطراری، صادرات گاز را به عراق به طور کامل متوقف میکنند.
به این دلیل بخشی از واحدهای تولید کننده برق عراق متوقف شدهاند و روند تولید در بخشهای دیگر هم محدود شده و در نتیجه تولید برق کاهش پیدا کرده است.
وزارت برق برای جبران این کمبود به استفاده از سوخت جایگزین داخلی برای تولید برق متوسل شده است.
ب.ن