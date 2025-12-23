1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مرکز فرهنگی لالش اعلام کرد که سخنرانی تاریخی پرزیدنت مسعود بارزانی پس از شکست محاصره داعش در کوه شنگال، امید را به دل ایزدی‌ها باز گرداند.

مرکز فرهنگی لالش در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد حماسه تاریخی آزادسازی کوه شنگال، امروز سه‌شنبه ۲۳ دسامبر، بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است که در آن روز نیروهای پیشمرگ کوردستان توانستند حماسه‌ای بی‌نظیر بیافرینند و محاصره چند ماهه کوه شنگال توسط سازمان تروریستی داعش را در هم شکنند.

همچنین تاکید شده است که این پیروزی بزرگ موجب پایان دادن به رنج و درد سنگین خواهران و برادران ایزدی شد که در شرایط بسیار دشواری در کوه شنگال محاصره شده بودند.

بیانیه یادآور شده است که سخنرانی تاریخی پرزیدنت مسعود بارزانی که پس از شکست محاصره در کوه شنگال ایراد شد، فقط اعلام یک پیروزی نظامی نبود، بلکه به عنوان یک کلید طلایی عمل کرد که امید را به دل ایزدی‌ها باز گرداند.

همچنین خاطرنشان کرده است که سخنرانی پرزیدنت بارزانی در آن شرایط آشفته که ایزدی‌ها امید به بازگشت را از دست داده بودند، اعتماد را به آنها باز گرداند و افقی جدید برای آینده، پیش روی شنگال و مردم آن گشود.

نیروهای پیشمرگ کوردستان در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۴ محاصر کوه شنگال توسط عناصر مسلح داعش را در هم شکستند.

ب.ن