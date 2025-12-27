سفیر ایران در بغداد: گروههای مسلح عراقی مستقل عمل میکنند
محمد کاظم آل صادق تأکید کرد که این گروهها به بلوغ سیاسی رسیدهاند و تحت هدایت تهران نیستند
محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد، در اظهاراتی اعلام کرد که گروههای سیاسی و مسلح عراقی مستقل عمل میکنند و تحت راهنمایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران نیستند. کاظم صادق توضیح داد که نیروهای عراقی به مرحلهای از بلوغ سیاسی رسیدهاند که به آنها امکان میدهد مستقلانه تصمیم بگیرند و با تحولات برخورد کنند.
از سوی دیگر، سفیر ایران به وجود نگرانیهایی در میان این گروهها اشاره کرده و گفت: «گروهها در عراق نگران واکنشهای احتمالی به روند خلع سلاح خود هستند.»
در اوایل سال جاری، سناتور آمریکایی، مارکو روبیو، نامهای به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، ارسال کرد و در آن خواستار پایان یافتن نقش گروههای مسلح شد و تأکید کرد که این گروهها به هیچ وجه نباید در دولت جدید مشارکت داشته باشند.