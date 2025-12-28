3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یکی از رهبران ائتلاف فتح، می‌گوید که احتمالا به این نزدیکی چارچوب هماهنگی شیعه در خصوص نامزدی برای سمت معاون ریاست مجلس نمایندگان عراق به توافق برسد و گفت این چارچوب در خصوص نامزدی رئيس ائتلاف نصر برای احراز سمت نخست‌وزیری عراق تا حدی اجماع رسیده‌ است.

امروز یکشنبه ۲۸ دسامبر، محمود الحیانی، از رهبران ائتلاف فتح، به کوردستان۲۴ گفت که به احتمال زیاد چارچوب هماهنگی شیعه در خصوص احمد الاسدی در ائتلاف آبادانی و توسعه برای احراز سمت معاون ریاست مجلس نمایندگان عراق، با اکثریت آرا به توافق برسد.

وی افزود که چارچوب هماهنگی شیعه از محمد شیاع السودانی برای احراز سمت نخست‌وزیری عراق، حمایت کامل نمی‌کند. او همچنین محتمل نداست نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، موفق به احراز سمت نخست‌وزیری شود و گفت برای این سمت در خصوص حیدر العبادی، رئيس ائتلاف نصر تا حدی اجماع نظر وجود دارد.

درباره نامزد بلوک اهل سنت برای ریاست مجلس نمایندگان نیز پیشبینی کرد که مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف العزم آن سمت را در دست بگیرد و گفت که چارچوب هماهنگی شیعه به هر تصمیمی که شورای سیاسی میهنی اهل سنت در این خصوص اتخاذ کند، احترام می‌گذارد.

قرار است فردا دوشنبه مجلس نمایندگان، اولین نشست دور ششم خود را برگزار کند و در آن نمایندگان برگزیده سوگند قانونی ادا و ریاست مجلس را انتخاب کنند.

پس از برگزاری انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، بلوک‌های سیاسی کورد، اهل سنت و شیعه تلاش‌های خود را برای تشکیل دولت جدید این کشور تشدید کرده‌اند.

بنا بر توافق بین بلوک‌ها، سمت نخست‌وزیری سهم بلوک شیعه، سمت ریاست جمهوری سهم بلوک کورد و ریاست مجلس نمایندگان نیز سهم بلوک اهل سنت است.

تاکنون هیچ از بلوک‌ها نامزد خود را برای این سمت‌ها به طور رسمی معرفی نکرده است.

ب.ن