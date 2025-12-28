رهبران اهل سنت نشست را ترک کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یکی از رهبران بلندپایه ائتلاف العزم، می‌گوید که نیروهای سیاسی اهل سنت در خصوص تعیین نامزد برای سمت ریاست مجلس نمایندگان عراق، به توافق نرسیده‌اند.

روز یکشنبه ۲۸ دسامبر، محمد دحام، از رهبران بلندپایه ائتلاف العزم، به کوردستان۲۴ گفت: شورای سیاسی میهنی اهل سنت در خصوص تعیین نامزد برای سمت ریاست مجلس نمایندگان عراق به توافق نرسیده‌اند و نشست امروز آنها بدون نتیجه به پایان رسیده است.

او گفت که محمد الحلبوسی از نامزدی خود برای ریاست مجلس انصراف داده است.

بر پایه گزارش‌های رسیده به کوردستان۲۴ در این نشست‌ که در منزل خمیس الخنجر برگزار شده است، برخی از رهبران اهل سنت در خصوص تعیین نامزد اختلاف نظر داشته‌اند و نشست را ترک کرده‌اند.

سمت ریاست مجلس نمایندگان عراق، سهم بلوک اهل سنت از ساختار قدرت است و نیروهای اهل سنت باید در مورد نامزد تعیین شده برای آن توافق نظر داشته باشند. قرار است فردا دوشنبه مجلس، اولین نشست دور ششم خود را برگزار کند و در آن نمایندگان برگزیده ‍ضمن ادای سوگند قانونی، ریاست مجلس را نیز انتخاب کنند. هنوز روشن نیست که در نشست فردا چه تصمیمی در خصوص انتخاب ریاست مجلس گرفته می‌شود.

ب.ن