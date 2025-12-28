نماینده دونالد ترامپ به بغداد و اربیل سفر میکند
اربیل (کوردستان۲۴) – برخی منابع از کاخ سفید اعلام کردهاند که رئیسجمهور آمریکا و نماینده او در امور عراق، «پروندههای حساس و آینده روابط عراق و آمریکا» را بررسی کردهاند و قرار است نماینده رئیسجمهور در اوایل سال جدید به بغداد و اربیل سفر کند.
یکشنبه ۲۸ دسامبر، منابعی از کاخ سفید گزارش دادند که در نشست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مارک ساوایا، نماینده ترامپ در امور عراق، «پروندههای حساس و آینده روابط عراق و آمریکا» بررسی شدهاند.
به گفته این منابع، ساوایا در اوایل سال میلادی جدید اولین سفر رسمی خود را به عراق و اقلیم کوردستان انجام میدهد و «سیاست روشن» واشنگتن را به دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان اعلام میکند که دربرگیرنده اولویتهای دولت ترامپ است.
پیش از این مقامات ایالات متحده به روشنی خواستار خلع سلاح گروههای شبهنظامی عراق و حذف آنها از ساختار سیاسی این کشور شدهاند. همچنین تاکید کردهاند که باید نفوذ قدرتهای منطقهای در عراق پایان یابد
ب.ن