نامزد حزب تقدم بیشترین آرای مجلس را به دست آورد

26 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مجلس نمایندگان عراق در اولین نشست دور ششم خود، نامزد حزب تقدم را به عنوان رئیس مجلس برگزید.

گزارشگر کوردستان۲۴ در بغداد اعلام کرد که امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر، در رای‌گیری مجلس نمایندگان عراق، هیبت الحلبوسی، نامزد حزب تقدم با کسب ۲۰۸ رای به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.

هیبت الحلبوسی در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس، رئیس کمیسیون نفت و انرژی مجلس بود.

سالم عیساوی و عامر عبدالجبار، دو نامزد دیگر هم به ترتیب ۶۶ رای و ۹ رای کسب کردند و ۲۶ رای هم باطل اعلام شد.

ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه امروز دوشنبه، اولین نشست دور ششم مجلس نمایندگان عراق با حضور ۲۹۲ نماینده برگزار شد. عامر فیاض، به عنوان به رئیس سنی مجلس، ریاست این نشست را بر عهده گرفت.

ب.ن