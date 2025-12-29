هوشیار زیباری: احتمال رخ دادن اتفاقات غیرمنتظره و غافلگیرکننده در میان است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، می‌گوید که توافقات و معاملات پشت پرده در عراق ادامه دارند و احتمال رخ دادن اتفاقات غیرمنتظره و غافلگیرکننده در میان است.

هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر، «روند انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق و معاون اول و معاون دوم او در فضایی آرام و با رعایت مقررات قانونی و زمانی آغاز شد.»

زیباری تاکید کرد:«بین طرف‌ها رقابت آشکار وجود دارد، اما به طور همزمان توافقات و معاملات پشت پرده ادامه دارند و احتمال رخ دادن اتفاقات غیرمنتظره و غافلگیرکننده در میان است.»

او در ادامه نوشت که همه نامزدها از سوی انظار عمومی و شهروندان با دقت تحت نظر هستند.

ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه امروز دوشنبه، اولین نشست دور ششم مجلس نمایندگان عراق با حضور ۲۹۲ نماینده برگزار شد. عامر فیاض، به عنوان رئیس سنی مجلس، ریاست این نشست را بر عهده گرفت و در رای‌گیری مجلس، هیبت الحلبوسی، نامزد حزب تقدم با کسب ۲۰۸ رای به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.

انتخابات هيئة رئاسة البرلمان اليوم ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٥ من الرئيس و النائب الأول والنائب الثاني بدأت بطريقة سلسة وأصولية ضمن السياقات الزمنية و الأصولية.والمنافسة العلنية موجودة ولكن الصفقات السياسية وراء الستار هم موجودة. والمفاجأت ما زالت قائمة . والمرشحون سيخضعون من الشعب إلى تدقيق — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) December 29, 2025

ب.ن