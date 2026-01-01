نماینده ویژه آمریکا در عراق به «افراد فاسد» در این کشور هشدار داد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در عراق، در پیام تبریک خود به مناسبت فرا رسیدن سال نو میلادی،‌ به «کسانی که فساد را در سراسر سرزمین عراق گسترش داده‌اند» هشدار داد و گفت که «زمان شما به پایان رسیده است» او تاکید کرد «سال جدید فرصت‌های بهتر، ثبات و آینده‌ای روشن‌تر را برای همه عراقی‌ها به ارمغان خواهد آورد.»

مارک ساوایا، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در عراق، با فرا رسیدن سال نو ۲۰۲۶، در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد و به مردم عراق تبریک گفت.

متن پیام:

سال نو ۲۰۲۶ مبارک

خطاب به مردم عراق، همزمان با استقبال از سال ۲۰۲۶، صمیمانه‌ترین آرزوهای خود را برای صلح، اتحاد و امیدی تازه به شما تقدیم می‌کنم. قدرت و پایداری شما الهام‌بخش جهان است. سال جدید فرصت‌های بهتر، ثبات و آینده‌ای روشن‌تر را برای همه عراقی‌ها به ارمغان خواهد آورد. ما با دولت جمهوری عراق، در چارچوب قانون اساسی و قوانین عراق همکاری خواهیم کرد تا آینده‌ای درخشان را برای عراق و مردم آن تضمین کنیم.

ما در تلاش هستیم تا سال ۲۰۲۶ را به سالی تبدیل کنیم که پایانی بر مسائل زیر باشد:

بی‌ثباتی

سلاح‌های کنترل‌نشده

شبه‌نظامیان

تنش‌های داخلی

مداخله خارجی

فساد

غارت منابع

قاچاق

پولشویی

قراردادهای صوری (جعلی)

اختلاس

دور زدن قانون

خدمات ضعیف

بیکاری

جهل و نادانی

فقر

نابرابری

بی‌عدالتی

این پیام خطاب به کسانی است که فساد را در سراسر سرزمین عراق گسترش داده‌اند. زمان شما به پایان رسیده و زمان عراق و مردم عراق آغاز شده است. عراق و پرچم آن همچنان برافراشته و سربلند باقی خواهند ماند و مایه افتخار همه عراقی‌ها خواهند بود.

و ما تازه شروع کرده‌ایم.

Happy New Year 2026!

And we are just getting started! pic.twitter.com/rE7ZeW7Z1H — Mark Savaya (@Mark_Savaya) December 31, 2025

ب.ن