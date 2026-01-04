نخست‌وزیر عراق در ششمین سالگرد ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، بر اهمیت حاکمیت ملی و کنترل سلاح توسط دولت تأکید کرد

2 ساعت پیش

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز یکشنبه، ۴ ژانویه ۲۰۲۶، تأکید کرد که محدود کردن سلاح در دست دولت، گامی کلیدی برای تثبیت حاکمیت کشور است و اعلام کرد که روند خلع سلاح گروه‌ها تنها توسط خود عراقی‌ها انجام خواهد شد.

این اظهارات سودانی در جریان شرکت وی در مراسم رسمی ششمین سالگرد ترور قاسم سلیمانی، فرمانده‌ی پیشین نیروی قدس، و ابومهدی المهندس، جانشین رئیس هیأت حشد شعبی، بیان شد که در سال ۲۰۲۰ توسط آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار گرفتند.

سودانی در سخنرانی‌اش اظهار داشت: «شش سال پیش در یک حمله‌ی آشکار، یارانشان هدف قرار گرفتند. این جنایت که در نزدیکی فرودگاه انجام شد، نقض قوانین بین‌المللی و یک مکان امن غیرنظامی بود.»

نخست‌وزیر عراق بر مسئله‌ی خلع سلاح گروه‌ها تأکید کرد و گفت: «دیدگاه ما برای محدود کردن سلاح تنها در دست دولت، به منظور تثبیت حاکمیت است. این گام علیه هیچ طرف داخلی نیست، بلکه برای حفاظت از عراق و از بین بردن بهانه‌ی آن طرف‌های خارجی است که می‌خواهند به کشورمان حمله کنند.» وی همچنین اشاره کرد که «مرجعیت عالی دینی» همواره بر لزوم کنترل سلاح توسط دولت تأکید کرده است و تکرار کرد که «روند خلع سلاح، روندی کاملاً ملی و عراقی خواهد بود.»

در بخش دیگری از سخنرانی‌اش، سودانی درباره‌ی طرح‌های اسرائیل برای منطقه هشدار داد و گفت: «اسرائیل تلاش می‌کند طرح‌های خطرناک خود را اجرا کند، زیرا به خوبی می‌داند که عراق سنگ بنای ثبات منطقه است.»