54 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک نماینده مجلس عراق می‌گوید که بلوک اهل سنت در این دوره مجلس ریاست شش تا هفت فراکسیون را در دست می‌گیرد.

امروز یکشنبه ۴ ژانویه، فیصل العیساوی، عضو فراکسیون تفوق در مجلس نمایندگان عراق، به کوردستان۲۴ گفت که سهم بلوک اهل سنت در فراکسیون‌های مجلس، در دست گرفتن ریاست شش تا هفت فراکسیون و معاونت دوم رئیس شش فراکسیون دیگر است.

وی افزود که تاکنون قطعی نشده است که کدام فراکسیون‌ها به بلوک اهل سنت داده می‌شوند. دلیل آن را هم نحوه توزیع سمت‌های فراکسیون‌ها اعلام کرد و گفت برعکس سمت‌هایی است که بلوک اهل سنت در وزارتخانه‌ها به سهم برده است.

از طرفی دیگر سهم بلوک اهل سنت در دولت عراق شش وزارتخانه است که دو وزارتخانه از آنها کلیدی هستند. همچنین تعدادی سازمان و معاونت وزارتخانه‌ها را به سهم برده‌اند.

توزیع ریاست فراکسیون‌های دائمی مجلس عراق بر مبنای اهمیت فراکیسون‌ها و طبق توافق بین نیروهای سیاسی انجام می‌شود. در این دوره مجلس نیز همچون دوره‌های گذشته در خصوص توزیع فراکیسون‌ها، بین نیروهای سیاسی کشمش‌های بسیاری وجود دارد.

