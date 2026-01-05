گروههای مسلح عراقی به دولت جدید هشدار دادند
گروههای مسلح هیچ گفتوگویی دربارهی خلعسلاح تا خروج کامل نیروهای خارجی انجام نخواهد داد
مجموعهای از گروههای مسلح عراقی کە خود را«هیئت هماهنگی مقاومت عراق» مینامد، در پیامی شدیداللحن به دولت آیندهی عراق، هشدار داد که «جنگافزار مقاومت مقدس است» و هرگونه گفتوگو دربارهی خلعسلاح را تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از خاک و آسمان کشور، رد میکند.
"هیئت هماهنگی مقاومت عراق" روز یکشنبه، ۴ ژانویه ۲۰۲۶، در بیانیهای، پیامی به دولت آتی کشور ارسال کرد. در این بیانیه، چندین شرط و درخواست را پیش روی دولت آیندهی عراق قرار دادە و اعلام کرده است که در کابینهی آتی، «قانون خدمات و بازنشستگی حشدالشعبی» باید به تصویب برسد؛ این امر به پاس فداکاریها و محافظتهای آنان از خاک و میهن عراق صورت میگیرد. این هیئت خواستار پایان دادن به هرگونه حضور خارجی در خاک و آسمان عراق شده و اجازه به هیچ نوع قدرت سیاسی، امنیتی یا اقتصادی خارجی را نمیدهد. هیئت هماهنگی تأکید کرد که جنگافزار مقاومت، جنگافزاری مقدس است، بهویژه در کشوری که "اشغالگری" هنوز در آن ادامه دارد. همچنین بهشدت و بهطور قاطع، هرگونه بحث و گفتوگو دربارهی خلعسلاح توسط طرفهای خارجی را رد میکند. هیچگونه گفتوگویی دربارهی سرنوشت این جنگافزار، حتی با دولت عراق، تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از خاک و آسمان کشور انجام نخواهد شد.