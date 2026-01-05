رهبر جریان حکمت ملی‌ از رقابت فشرده بین نامزد‌های نخست‌وزیری عراق خبر داد

یکی‌ از رهبران «جریان حکمت ملی‌» فاش کرد که رقابت بر سر پست نخست‌وزیری آتی عراق میان سه شخصیت متمرکز شده است. وی‌ هم‌زمان وجود هرگونه‌ شکاف در «چهارچوب هماهنگی‌» را رد کرد.

رحیم عبودی، از رهبران «جریان حکمت ملی‌» روز یکشنبه، ۴ ژانویه ۲۰۲۶، به «کوردستان۲۴» اعلام کرد که در حال حاضر، بارزترین نام‌های مطرح به‌عنوان‌ نامزد برای‌ پست نخست‌وزیری عراق، نوری‌ مالکی‌، حیدر عبادی و محمد شیاع سودانی هستند.

عبودی‌ درباره‌ی‌ شایعات مربوط به اختلافات میان طرف‌های‌ شیعه، وجود هرگونه‌ جدایی‌ در «چهارچوب هماهنگی‌» را رد کرد و اشاره داشت که آن‌ها با آرامش‌ گام برمی‌دارند تا تمام جناح‌ها را گرد هم آورند و بدین‌ منظور نامزدی‌ قوی‌ را تعیین کنند که توانایی‌ مدیریت مرحله‌ی‌ آتی‌ را داشته باشد. این‌ رهبر «جریان حکمت ملی‌» تأکید کرد که مرحله‌ی‌ آتی‌ پر از چالش است و به یک‌ دولت و پارلمان قوی‌ نیاز دارد. عبودی‌ اظهار داشت: «ما صحنه‌ی‌ رخدادهای‌ ونزوئلا را پیش چشم داریم؛ هر گام اشتباهی‌ ممکن است عراق را نیز به همان‌ سمت سوق دهد. از این‌ رو باید با دقت فراوان، افرادی‌ را انتخاب کنیم که شایسته‌ی‌ مدیریت این‌ مرحله باشند.»