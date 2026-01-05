اتحادیه‌ی میهنی کوردستان به طور رسمی نامزد خود را برای پست ریاست‌جمهوری آینده‌ی عراق معرفی کرده است

2 ساعت پیش

امروز دوشنبه، 5 دسامبر 2025 (14 آذر 1404 )، کاروان گَزنه‌ای، سخنگوی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی «فیس‌بوک» اعلام کرد که اتحادیه‌ی میهنی به طور رسمی «نزار آمیدی» را برای پست ریاست‌جمهوری آینده‌ی عراق نامزد کرده است.

زندگی‌نامه‌ی نزار آمیدی و فعالیت‌های سیاسی نزار آمیدی:

نام کامل: نزار محمد سعید محمد (نزار آمیدی)

سال تولد: 6 فوریه 1968 (17 بهمن 1346 )

محل تولد: شهرستان آمێدی، در استان دهوک

وضعیت تأهل: متأهل و دارای 4 فرزند است.

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه موصل دارد.

زبان‌ها: به زبان‌های کردی و عربی مسلط است.

فعالیت‌های سیاسی و سازمانی:

وی عضو شورای رهبری اتحادیه‌ی میهنی کوردستان است.

از سال 2022 تاکنون، عضو ائتلاف اداره‌ی دولت بوده است.

از سال 2023 تاکنون، عضو دفتر سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان است.

از سال 2024 تاکنون، مسئول دفتر سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در بغداد است.

از سال 1993 تا سال 2003 در دفتر دبیرکل اتحادیه‌ی میهنی کوردستان فعالیت داشته است.

سوابق شغلی و پست‌های رسمی:

از سال 2005 تا سال 2022، مشاور پرزیدنت فقید جلال طالبانی و هر دو پرزیدنت پیشین، دکتر فؤاد معصوم و دکتر برهم صالح، بوده است.

از سال 2022 تا پایان سال 2024، وزیر محیط زیست در دولت محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، بود.

مشارکت و نمایندگی‌های بین‌المللی:

وی عضو هیئت عراق در کنفرانس‌های عربی در کشورهای مصر، الجزایر، تونس، عربستان سعودی و کویت بوده است.

در کنفرانس سران تغییرات اقلیمی (COP21) در پاریس - فرانسه، در سال 2015 شرکت کرده است.

رئیس هیئت مشارکت‌کننده‌ی عراق در کنفرانس سران تغییرات اقلیمی (COP28) در امارات، در سال 2023 بود.

رئیس هیئت مشارکت‌کننده‌ی عراق در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محیط زیست در نایروبی - کنیا، در سال 2023 بود.

عضو هیئت ریاست‌جمهوری عراق در کنفرانس سازمان ملل متحد برای آب، که در شهر نیویورک برگزار شد، بوده است.

چندین سفر رسمی بین‌المللی به عنوان وزیر محیط زیست انجام داده و در کنفرانس‌ها و نشست‌های رسمی در شهرهای ژنو، واشنگتن، تهران، عربستان سعودی، عمان و سن پترزبورگ مشارکت کرده است.

عضو هیئت ریاست‌جمهوری در اکثر سفرهای رسمی پرزیدنت فقید جلال طالبانی و پرزیدنت‌ها دکتر فؤاد معصوم و دکتر برهم صالح بوده است.

قرار است امروز دوشنبه، 5 ژانویه 2025 (16 دی 1403 )، ساعت 15:00 بعدازظهر، مهلت نامزدی برای پست ریاست‌جمهوری عراق به پایان برسد. تاکنون بیش از 45 نفر خود را برای این پست نامزد کرده‌اند.

در داخل اقلیم کوردستان، تاکنون تنها اتحادیه‌ی اسلامی کوردستان «مصطفی امین» را برای پست ریاست‌جمهوری نامزد کرده است. نامزد حزب دموکرات کوردستان و سایر احزاب هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

درباره‌ی نظر حزب دموکرات کوردستان در مورد پست ریاست‌جمهوری، امروز دوشنبه، 5 ژانویه 2025 (16 دی 1403 )، شیروان دوبَردانی، عضو فراکسیون حزب دموکرات کوردستان، در گفت‌وگو با شِڤان جَباری، خبرنگار کوردستان24، اعلام کرد که حزبش منتظر است تا اتحادیه‌ی میهنی چه کسی را برای این پست نامزد می‌کند و سپس موضع خود را اعلام خواهد کرد. وی همچنین اشاره کرد که نمایندگان سایر احزاب، به ویژه شیعیان، ترجیح می‌دهند که کُردها یک نامزد مشترک برای پست ریاست‌جمهوری داشته باشند.

بر اساس ماده‌ی 72 قانون اساسی، پس از انتخاب هیئت رئیسه‌ی پارلمان عراق، پارلمان 30 روز فرصت دارد تا رئیس‌جمهور جدید کشور را انتخاب کند. پس از انتخاب، رئیس‌جمهور جدید نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمان را، که طبق عرف سیاسی سهم مؤلفه‌ی شیعه است، برای تشکیل دولت فدرال جدید مأمور خواهد کرد.

از روز چهارشنبه، 31 دسامبر 2025 (10 دی 1404 )، درب نامزدی برای این پست باز شده است؛ اگر امروز دوشنبه مهلت نامزدی به پایان برسد، اسامی نامزدها بررسی شده و لیست نهایی به طور رسمی اعلام خواهد شد.