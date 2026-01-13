الهام احمد: اقدامات علیه کوردها در حلب مصداق جنایت جنگی است

مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، خواستار مداخله‌ی فوری جامعه‌ی بین‌المللی برای توقف «جنایت جنگی علیه کوردها» شد

4 ساعت پیش

مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، با انتشار تصاویری از جنایات در محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه‌ی حلب، خواستار مداخله‌ی فوری جامعه‌ی بین‌المللی برای توقف آنچه «جنایت جنگی علیه کوردها» خواند، شد.

الهام احمد، مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، روز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق)، نسبت به جنایات صورت گرفته علیه شهروندان کورد در حلب هشدار داد و خواستار تحقیقات بین‌المللی شد.

الهام احمد از کشورهایی که حامی مالی برخی شبکه‌های عربی هستند خواست تا در سیاست‌های رسانه‌ای خود تجدیدنظر کنند؛ وی تأکید کرد که این شبکه‌ها با تحریف حقایق، سوری‌ها را به دشمنی با یکدیگر و کشتار سایر اقوام تحریک می‌کنند.

این مقام مسئول در غرب کوردستان (روژآوا) تصریح کرد: «انحصار سلاح در دست دولت، مجوزی برای اعمال خشونت، ایجاد رعب و وحشت علیه مردم و نقض قوانین حقوق بشر نیست.»

الهام احمد در خصوص وضعیت محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه در حلب اعلام کرد: «جنایاتی که در این مناطق علیه کوردها انجام می‌شود، مصداق بارز جنایت جنگی است.»

وی در ادامه‌ی پیام خود نوشت: «جوانان ربوده و ناپدید می‌شوند، اموال شهروندان غارت می‌شود و به پیکر قربانیان، چه نظامی و چه غیرنظامی، بی‌احترامی شده و مثله می‌گردند.»

الهام احمد در پایان از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل خواست تا با مداخله‌ی فوری، پیگیر پرونده‌ی ربوده‌شدگان باشند و تحقیقات خود را پیرامون وقایع این دو محله آغاز کنند.