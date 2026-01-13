سازمان ملل متحد: ۱۹۰ هزار نفر در حلب آواره شدهاند
سازمان ملل از طرفین درگیر خواست تا هرچه سریعتر گذرگاهی امن برای خروج غیرنظامیان ایجاد کنند
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از آوارگی ۱۹۰ هزار شهروند در حلب به دلیل ناآرامیهای اخیر، از طرفین درگیر خواست تا هرچه سریعتر گذرگاهی امن برای خروج غیرنظامیان ایجاد کنند.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت شهر حلب، اعلام کرد که درگیریها و تنشهای اخیر منجر به ایجاد یک وضعیت انسانی وخیم شده است.
دوجاریک در یک نشست خبری اظهار داشت: «ما از نزدیک بر وضعیت حلب نظارت داریم و با تمام طرفهای ذیربط در تماس هستیم. بر اساس گزارشها، تعداد زیادی قربانی و مجروح در شهر وجود دارد و نیاز فوری به حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای شهری احساس میشود.»
سخنگوی سازمان ملل در خصوص آمار آوارگان گفت: «شرکای ما اطلاع دادهاند که حدود ۱۹۰ هزار شهروند به دلیل از سرگیری درگیریها در حلب آواره شدهاند. هماکنون کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) و همکارانشان در حال توزیع کمکها میان این افراد هستند.»
استفان دوجاریک در پایان از تمامی طرفها خواست تا امنیت غیرنظامیان را حفظ کنند و تأکید کرد: «باید تدابیر فوری برای گشودن گذرگاهی امن جهت خروج افرادی که قصد ترک منطقه را دارند، اتخاذ شود.»