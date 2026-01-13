درخواست سازمانهای حقوق بشری برای تحقیق فوری دربارهی بیاحترامی به پیکر نیروی آسایش در حلب
نهادهای حقوق بشری خواستار تحقیقات مستقل بینالمللی در بارهی بیاحترامی به پیکر نیروی آسایش در حلب شدند
در پی انتشار ویدیویی که پرتاب پیکر یکی از اعضای زن نیروهای آسایش حلب از ساختمان توسط سربازان ارتش سوریه را نشان میدهد، نهادهای حقوق بشری خواستار تحقیقات مستقل بینالمللی شدند.
سازمانهای حقوق بشر سوریه روز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، پس از انتشار تصاویر تکاندهندهای از رفتار سربازان دولتی با پیکر کشتهشدگان در حلب، خواستار انجام تحقیقات فوری و مستقل شدند. این رویداد در جریان درگیریهای اخیر میان نیروهای دولتی و نیروهای کوردی در محلههای شیخمقصود و اشرفیه رخ داده است.
در ویدیوی منتشر شده در شبکههای اجتماعی، یک فرد مسلح از طبقهی دوم یک ساختمان مخروبه، پیکر یک عضو زن نیروهای آسایش حلب را به خیابان پرتاب میکند؛ در حالی که سایر سربازان با سر دادن شعار «الله اکبر»، به پیکر وی توهین میکنند.
تأیید هویت قربانی
روهلات عفرین، از فرماندهان یگانهای مدافع زنان (YPJ)، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسرس اعلام کرد که نام این زن «دنیز» بوده و در داخل آن ساختمان مشغول نبرد بوده است.
علاوه بر این، ویدیوی دیگری منتشر شده است که در آن سربازی با بستن طناب به پای پیکر یکی دیگر از اعضای آسایش حلب، او را روی پلهها میکشد و مورد اهانت قرار میدهد. نیروهای کوردی تأیید کردهاند که فرد جانباخته، از اعضای نیروهای امنیت داخلی (آسایش) بوده است.
واکنش نهادهای ناظر
شبکهی حقوق بشر سوریه و پلتفرم راستیآزمایی «ویریفای-سی» اعلام کردند که اصالت ویدیوها را تأیید کرده و افراد حاضر در تصویر را به عنوان اعضای ارتش سوریه شناسایی کردهاند. این شبکه خواستار صدور دستورالعملهای شفاف نظامی برای ممنوعیت هرگونه رفتاری شد که حرمت درگذشتگان را نقض میکند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR) نیز ضمن گزارش اعدامهای میدانی و مثله کردن اجساد توسط نیروهای دولتی در شیخمقصود و اشرفیه، خواستار تشکیل کمیتهی تحقیق مستقل توسط سازمان ملل متحد شد. محمد عبدالله، مدیر اجرایی مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه، نیز تأکید کرد که وقایع ثبت شده در این ویدیوها میتواند در زمرهی جنایات جنگی قرار گیرد.
گفتنی است طبق آمار دیدهبان حقوق بشر سوریه، در درگیریهای اخیر حلب ۴۵ غیرنظامی و ۶۰ تن از نیروهای نظامی و آسایش از طرفین کشته شدهاند.