عراق و ایران بر تحکیم امنیت مرزهای مشترک تاکید کردند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مشاور امنیت ملی عراق و دبیرکل شورای امنیت ملی ایران، بر ضرورت ممانعت از هر گونه تلاش «گروه‌های تروریستی» برای نفوذ به خاک دو کشور تاکید کردند.

سه‌شنبه ۱۳ ژانویه، دفتر رسانه‌ای مشاور امنیت ملی عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد: علی لاریجانی، دبیرکل شورای امنیت ملی ایران با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، تماس تلفنی برقرار کرده است و در آن دو طرف آخرین پیشامدها و اوضاع منطقه را بررسی کرده‌اند.

در بیانیه آمده است:دو طرف در خصوص اهمیت تحکیم مرزهای مشترک و «تحکیم هماهنگی و همکاری با هدف ممانعت از هر گونه تلاش گروه‌های تروریستی برای نفوذ به خاک عراق و ایران» توافق نظر داشته‌اند.

این در حالی است که اخیرا تلاش‌های دو کشور برای حفظ امنیت مرزهای مشترک تشدید شده‌اند و بغداد در سال گذشته به طور رسمی با ایران توافق‌نامه امنیتی امضا کرده است.

ایران و عراق حدود هزار و ۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک دارند که به طور روزانه از گذرگاه‌های آن مبادلات بازرگانی وسیعی انجام می‌شود.

ب.ن