نیروهای امنیتی دولت و افراد مسلح سرایا سلام در بغداد درگیر شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – شب گذشته در بغداد نیروهای امنیتی دولت و افراد مسلح گروه سرایا سلام وابسته به مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، درگیر شدند و در جریان آن ۹ عضو سرایا سلام بازداشت شدند.
تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهند که در محله شعب در بغداد تیراندازی میشود. وزارت کشور عراق هم اعلام کرده است که چند فرد مسلح خود را به عنوان عضو سرایا سلام معرفی کرده و به یک کارگر پمپ بنزین حمله کرده و سپس دستگیر شدهاند.
در حین بازداشت، دو طرف درگیر شدهاند. هنوز خسارات احتمالی گزارش نشده است.
بر پایه گزارش، تحقیقات در خصوص درگیری ادامه دارد و افراد بازداشت شده تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
پیش از این نیز در شهرهای دیگر عراق بین نیروهای امنیتی دولت و گروه سرایا سلام درگیری رخ داده است.
ب.ن