تأکید نوری مالکی بر انحصار سلاح در دست دولت
نوری مالکی: ثبات دولت تنها با کنترل تسلیحات و حاکمیت قانون محقق میشود
رئیس ائتلاف دولت قانون در دیدار با کاردار سفارت آمریکا، بر اجرای توافقنامهی راهبردی میان بغداد و واشنگتن تأکید کرد.
دفتر اطلاعرسانی نوری مالکی روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که رئیس ائتلاف دولت قانون در دفتر شخصی خود با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، دیدار کرده است.
نوری مالکی در این دیدار، تمایل عراق را برای تداوم همکاری و ایجاد روابطی مستحکم و مشارکت راهبردی با ایالات متحده از طریق فعالسازی و اجرای مفاد «توافقنامهی چارچوب راهبردی» امضاشده میان دو کشور، ابراز داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد که مسیر ساختن دولتی قدرتمند و باثبات، تنها از طریق کنترل سلاح توسط دولت و تثبیت حاکمیت قانون میسر میشود.
جاشوا هریس نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد که همکاریهای میان بغداد و واشنگتن بهگونهای تقویت شود که در حمایت از امنیت و ثبات در عراق و کل منطقه نقشآفرین باشد.
شایان ذکر است که ایالات متحده بارها به عراق هشدار داده است که باید گروههای مسلح را منحل کند و سلاح تنها باید تحت کنترل دولت باشد. اگرچه برخی گروهها تمایل خود را برای خلع سلاح نشان دادهاند، اما بخشی دیگر آشکارا با این تصمیم مخالفت کرده و از زمین گذاشتن سلاح خودداری میکنند.