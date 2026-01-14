2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرستاده ویژه ایالات متحده به عراق، می‌گوید که در تمام اسناد و معاملات مالی مشکوک عراق، تجدیدنظر می‌کنند و مجازات افرادی را که اتحاد مالی و اقتدار دولت این کشور را مختل می‌کنند، بررسی کرده‌اند.

مارک ساوایا، فرستاده ویژه ایالات متحده به عراق، اعلام کرد: نشست‌های مهمی با وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی (OFAC) برگزار کرده است و در آن موانع و فرصت‌ها برای اصلاحات در نظام بانکی عراق، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی را بررسی کرده‌اند.

ساوایا، گفت که کاملا بر تقویت مدیریت مالی، پایبندی به نظام‌های جهانی و بازرسی سازمانی تاکید شده است. وی افزود:«در خصوص تجدیدنظر فراگیر و دقیق در همه اسناد و معاملات مالی مشکوک که سازمان‌ها و شرکت‌ها و افراد عراقی در آن شرکت دارند، به توافق رسیده‌اند.»

به گفته ساوایا، روند تجدیدنظر، پرونده‌هایی را هم شامل می‌شود که به قاچاق، پولشویی و طرح‌های مالی جعلی مربوط هستند و به عنوان منابع تامین مالی و فعالیت‌های تروریستی از آنها استفاده می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد که در خصوص اقدامات آینده برای مجازات افرادی که اتحاد مالی و اقتدار دولت عراق را مختل می‌کنند، گفت‌وگو کرده‌اند.

فرستاده ویژه ایالات متحده به عراق، سطح روابط بین دو کشور را ستود و گفت:«روابط بین عراق و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، هیچ وقت تا این اندازه قوی نبوده است.»

ب.ن