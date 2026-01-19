وزارت کشور عراق: در مرزهای مشترک با سوریه راهکارهای شدید امنیتی در پیش گرفته شده است

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت کشور عراق، اعلام کرد که در تمام مرزهای کشور امنیت برقرار است و در مرزهای مشترک با سوریه راهکارهای شدید امنیتی در پیش گرفته شده است.

امروز دوشنبه ۱۹ ژانویه، وزارت کشور عراق، وضعیت امنیتی مرزهای کشور را مورد توجه قرار داد.

مقداد میری، مدیر ارتباطات و رسانه در وزارت کشور عراق، به خبرگزاری عراقیه گفت: امنیت در تمام مرزهای عراق برقرار است و از مرزها محافظت می‌شود.

او در ادامه با اشاره به شرایط خاص در مرزهای غربی عراق، گفت:«مرزهای ما با سوریه از نظر امنیتی و تحکیم امنیت در ردیف اول قرار دارند و بسیار امن هستند.»

این در حالی است که نیروهای امنیتی در حال تحکیم سنگرها و ایجاد موانع بتنی و نصب دوربین‌های نظارتی در خطوط مرزی بین عراق و سوریه هستند، تا از هرگونه نفوذ تروریستی و قاچاق جلوگیری کنند.

از طرفی دیگر ارتش عربی سوریه، خواستار تصرف مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک شده و چند زندان را که اعضای داعش در آنها نگهداری می‌شوند در هم شکسته‌ است، زندان‌هایی که به مناطق مرزی بین عراق و سوریه نزدیک هستند و احتمال نفوذ داعشی‌ها در اثر شکسته شدن آنها، نیروهای امنیتی عراق را به حالت آماده‌باش درآورده است.

ب.ن