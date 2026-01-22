2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دولت اسپانیا مبلغ یک میلیون یورو به بازگرداندن شهروندان عراقی از اردوگاه الهول سوریه به کشورشان، اختصاص داد.

دیگو مارتینز بلیو، قائم مقام وزارت امور خارجه اسپانیا و تیتون میترا، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در عراق، توافق‌نامه‌ای امضا کردند که هدف از آن فراهم کردن تسهیلات برای بازگرداندن حدود ۹ هزار شهروند عراقی از اردوگاه الهول سوریه به عراق و بازگرداندن آنها به زندگی عادی اعلام شده است.

از طرفی دیگر وزارت مهاجرت عراق، اعلام کرد که تاکنون حدود ۲۱ هزار شهروند عراقی در ۱۳ کاروان از اردوگاه الهول به این کشور باز گشته‌اند.

بر پایه آمارها، عراق در ردیف اول کشورهایی قرار دارد که برای بازگرداندن شهروندان خود اقدام کرده است، در حالیکه کشورهای دیگر جهان در این رابطه اقدام جدی انجام نداده‌اند.

اردوگاه الهول در جنوب شرق شهر حسکه در غرب کوردستان واقع شده است. در چند روز گذشته نیروهای سوریه دموکراتیک از مدیریت آن اردوگاه دست کشید و اردوگاه به دست نیروهای دولت سوریه افتاد.

این اردوگاه به عنوان یکی از خطرناکترین اردوگاه‌هایی شناخته شده که بستگان عناصر داعش در آنها نگهداری می‌شوند و بر پایه آمارهای منتشر شده حدود ۳۷ هزار نفر مقیم آن هستند.

مقامات بلندپایه عراق به طور مستمر از خطرات اردوگاه الهول برای امنیت این کشور هشدار داده‌اند.

دولت عراق از سال ۲۰۲۱ روند بازگرداندن شهروندانش را آغاز کرده است و افرادی که باز گردانده می‌شوند، در ابتدا در اردوگاه «جدعه» در جنوب موصل استقرار می‌یابند. این اردوگاه اکنون به «مرکز هیوا/امید» تغییر نام داده و در آن افراد برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه، تحت دوره‌های توانبخشی قرار می‌گیرند.

با وقوع درگیری‌های اخیر در سوریه، دولت عراق تلاش‌ها برای بازگرداندن شهروندان خود از اردوگاه الهول را تشدید کرده است.

ب.ن