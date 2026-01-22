2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۲۲ ژانویه، وزارت کشور عراق، تاکید کرد که امنیت در مرزهای بین عراق و سوریه کاملا برقرار است و در منطقه هیچ گونه شکاف امنیتی وجود ندارد.

مقداد میری، سخنگوی وزارت کشور عراق، به کوردستان۲۴ گفت:«برای رویارویی با هرگونه تهدید و رویداد غیرمنتظره، سه خط دفاعی در مرز مشترک با سوریه ایجاد شده است؛ در خط اول مرزبانان، در خط دوم ارتش و در خط سوم نیروهای حشد‌الشعبی مستقر شده‌اند.»

وی افزود که نیرو و تجهیزات نظامی لازم در مرزها توزیع شده و تاکنون هیچ گونه نقض امنیتی ثبت نشده‌ است.

سخنگوی وزارت کشور، گفت:«در مرزهای شنگال و استان نینوا نیز با نیروهای امنیتی فدرالی و نیروهای پیشمرگ، برای حفظ امنیت منطقه، هماهنگی کامل و مستمر وجود دارد.»

ب.ن