آمریکا بار دیگر به عراق هشدار داد

در صورت مشارکت افراد وابسته به گروهای مسلح در دولت آیند‌ه‌ی عراق، آمریکا این کشور را تهدید به تحریم کرده است

19 دقیقه پیش

خبرگزاری رویترز گزارش داد که آمریکا تهدید کرده است اگر سیاستمداران ارشد عراق گروه‌های مسلح را در دولت آینده مشارکت دهند، آمریکا تحریم‌هایی را علیه آنان اعمال خواهد کرد. همچنین اشاره شده است که ممکن است این تحریم‌ها درآمد نفتی عراق را که از طریق ذخیره‌ی بانک فدرال در نیویورک دریافت می‌کند، هدف قرار دهد.

خبرگزاری رویترز روز، جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴)، با استناد به چهار منبع فاش کرد که آمریکا بار دیگر در خصوص مشارکت گروه‌های مسلح عراق در دولت آینده‌ی این کشور، به مقامات ارشد هشدار داده است. این گزارش اشاره می‌کند که عراق می‌خواهد روابط خود را با آمریکا توسعه دهد، اما عدم اجرای دستورالعمل‌ها و طرح‌های آمریکا در خصوص کاهش نفوذ گروه‌های مسلح، احتمالی قوی برای اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه عراق است.

بر اساس اطلاعات رویترز، سه مقام عراقی و یک منبع آگاه از موضوع به این خبرگزاری گفته‌اند که جاشوا هریس، مسئول امور آمریکا در بغداد، در دو ماه گذشته چندین بار در گفت‌وگو با مقامات عراقی و رهبران تأثیرگذار، از جمله برخی از رؤسای گروه‌های مسلح، از طریق واسطه، هشدارهای آمریکا را به آنان ابلاغ کرده است.

یک سال پس از تصدی پست ریاست‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ تاکنون در تلاش است تا عراق را از نفوذ خارجی و تأثیر منفی گروه‌های مسلح بر روابط دوجانبه نجات دهد. بدین منظور آمریکا چندین بار به دولت عراق هشدار داده است، اما این بار متفاوت خواهد بود؛ چرا که احتمال اعمال تحریم مالی از طریق بانک فدرال علیه عراق توسط آمریکا، گزینه‌ای جدی و روی میز است که می‌تواند شامل کاهش تزریق دلار آمریکا به بانک مرکزی عراق باشد.

پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز اعلام کرد که آمریکا از حاکمیت عراق و همه‌ی کشورهای منطقه حمایت می‌کند؛ این بدان معناست که هیچ زمینه‌ای برای گروه‌های مسلح وجود ندارد تا نفوذ خود را گسترش دهند و برای امنیت منطقه خطر ایجاد کنند.

این نخستین بار نیست که آمریکا به عراق هشدار می‌دهد که باید گروه‌های مسلح را منحل کند و در تشکیل دولت هیچ مشارکت مؤثری در ارکان قدرت به آنان ندهد، اما بغداد تاکنون هیچ گام جدی برای انحلال گروه‌های مسلح و کنترل سلاح‌های آنان برنداشته است.

ناظران بر این باورند که نادیده گرفتن هشدارهای آمریکا از سوی عراق، این کشور را به سوی سرنوشتی نامعلوم سوق می‌دهد و هم‌زمان تأکید می‌کنند که بغداد باید هرچه سریع‌تر درخواست‌های واشنگتن را اجرا کند.