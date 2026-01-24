درخواست فوری از پارلمان برای برگزاری نشست انتخاب رئیس‌جمهور

3 ساعت پیش

چارچوب هماهنگی با اکثریت آرا، نوری مالکی را به‌عنوان نامزد رسمی پست نخست‌وزیری عراق تعیین کرد و از پارلمان خواست تا هرچه سریع‌تر نشستی را برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزار کند.

نشست چارچوب هماهنگی روز شنبه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)، در دفتر هادی امیری و با هدف تعیین نامزد پست نخست‌وزیری عراق برگزار شد. این ائتلاف در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نوری کامل مالکی را با اکثریت آرا به‌عنوان نامزد نهایی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق برگزیده است.

چارچوب هماهنگی در توضیحات خود آورده است که انتخاب مالکی به‌عنوان نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی، با در نظر گرفتن «تجربه‌ی سیاسی، اداری و نقش وی در مدیریت دولت» صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این بیانیه، چارچوب هماهنگی بر پایبندی کامل خود به رویه‌های قانونی تأکید کرده و آمادگی خود را برای همکاری با تمامی نیروهای ملی اعلام نموده است. هدف از این همکاری، «تشکیل دولتی قدرتمند و کارآمد است که توانایی مقابله با چالش‌ها، ارائه‌ی خدمات و حفظ امنیت و یکپارچگی عراق را داشته باشد.»

در پایان، چارچوب هماهنگی از پارلمان عراق درخواست کرده است که طبق مواعد قانونی، جلسه‌ی ویژه‌ی انتخاب رئیس‌جمهور را به‌عنوان گامی ضروری برای مکلف‌کردن نامزد نخست‌وزیری برگزار کند.

نوری مالکی کیست؟

نام کامل وی نوری کمال محمد حسن مالکی است.

- وی در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۵۰ (۳۰ خرداد ۱۳۲۹) در استان کربلا متولد شده است.

- دارای مدرک کارشناسی از دانشکده‌ی «اصول دین» در بغداد است.

- مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه صلاح‌الدین در اربیل دریافت کرده است.

- در سال ۱۹۷۰ به حزب دعوت اسلامی پیوسته است.

- در سال ۱۹۷۹ و پس از صدور حکم اعدام برای اعضای حزب دعوت از سوی رژیم بعث، عراق را ترک کرده است.

- از سال ۲۰۰۹ تاکنون ریاست ائتلاف دولت قانون را بر عهده دارد.

مناصب رسمی نوری مالکی

- نخست‌وزیر عراق / دوره‌ی اول (۲۰۰۶ - ۲۰۱۰).

- نخست‌وزیر عراق / دوره‌ی دوم (۲۰۱۰ - ۲۰۱۴).

- معاون رئیس‌جمهور عراق (۲۰۱۴ - ۲۰۱۵) و (۲۰۱۶ - ۲۰۱۸).