وزارت دارایی: دولت اقلیم کوردستان به تمام تعهدات مالی خود در برابر بغداد عمل کرده است
اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که کمکهای بشردوستانه به غرب کوردستان را از طریق بنیاد خیریه بارزانی ارسال میکنند. او تاکید کرد که با پرداخت ۱۲۰ میلیارد دینار درآمد داخلی اقلیم کوردستان به بغداد، دیگر هیچ بهانهای برای تاخیر در اختصاص حقوق ماهانه کارکنان اقلیم وجود ندارد و باید دولت فدرال در اسرع وقت حقوق ماه ژانویه کارکنان را اختصاص دهد.
هنر جمال، سخنگوی وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: روند ارسال کمکهای وزارت دارایی به غرب کوردستان آغاز شده است.
او در خصوص اختصاص حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان توسط دولت فدرال، گفت که اقلیم به تمام تعهدات قانونی و مالی خود در برابر بغداد عمل کرده است که آخرین مورد آن واریز کردن ۱۲۰ میلیارد دینار درآمد داخلی اقلیم به حساب بانکی وزارت دارایی فدرال در روز پنجشنبه گذشته بود.
وی افزود که بر اساس قانون مدیریت مالی، سهم بغداد از درآمد داخلی اقلیم کوردستان فقط ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دینار است، اما دولت اقلیم برای اینکه از بحران تامین حقوق و بهانهتراشیهای بغداد عبور کند، با پرداخت ۱۲۰ میلیارد دینار موافقت کرده است، اگرچه این فشار بسیاری برای هزینههای داخلی ایجاد میکند.
او گفت که در ماه گذشته حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت اقلیم کوردستان به شرکت بازاریابی عراق – سومو تحویل داده شده و به همین دلیل بیش از ۷۰ درصد حقوق کارکنان اقلیم کوردستان توسط خود اقلیم تامین شده است.
در خصوص حقوق ماههای ۱۱ و ۱۲ سال گذشته نیز توضیح داد که بر اساس توافق قبلی و امضای وزیر دارایی فدرال، میبایست مبلغ ۱۳ ترلیون و ۳۳۴ میلیارد دینار برای تمام ماههای سال هزینه میشد، اما دولت فدرال برای اختصاص مالی مشکل ایجاد کرد.
همچنین تاکید کرد که وزارت دارایی عراق، هیچ مبلغی برای حقوق ماههای ۱۱ و ۱۲ سال گذشته هزینه نکرده است، به همین دلیل وظیفه قانونی دولت عراق است که استحقاقات مالی را پرداخت کند و دولت اقلیم هم به تلاشهای خود برای تامین حقوق ادامه خواهد داد.
مسئله حقوق و مزایای مالی اقلیم کوردستان در بودجه عمومی عراق یکی از پیچیدهترین مسائل بین اربیل و بغداد است. به رغم توافق سیاسی و قانونی، بسیاری اوقات به دلیل تحلیلهای متفاوت از بندهای قانون بودجه و مسائل مربوط به درآمدهای غیرنفتی، اختصاص حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان توسط دولت فدرال، با مشکل مواجه میشود و حقوق کارکنان با تاخیر پرداخت میشود. دولت اقلیم کوردستان در چند ماه گذشته برای شفافسازی در درآمدها و تحویل نفت، در راستای حل ریشهای مسائل، گامهای جدی برداشته است.
ب.ن