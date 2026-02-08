عدنان الدنبوس: پرزیدنت بارزانی یک رهبر قوی و دارای نفوذ فراوان در منطقه است

57 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یکی از رهبران برجسته ائتلاف آبادسازی و توسعه، می‌گوید که پرزیدنت بارزانی یک رهبر قوی و دارای نفوذ فراوان در منطقه است و پارت دموکرات کوردستان اصرار دارد که سمت ریاست جمهوری عراق به نامزد آن حزب، تعلق گیرد.

عدنان الدنبوس، یکی از رهبران برجسته ائتلاف آبادسازی و توسعه، در یک مصاحبه تلویزیونی، گفت: پارت دموکرات کوردستان به عنوان نیروی اصلی، اصرار دارد که سمت ریاست جمهوری عراق به نامزد آن حزب تعلق گیرد و این یک تصمیم راهبردی و قاطعانه است.

او پرزیدنت مسعود بارزانی را به عنوان یک رهبر قوی و دارای نفوذ فراوان در منطقه توصیف کرد.

همچنین تاکید کرد که اصرار پارت دموکرات کوردستان برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق، فقط یک رقابت سیاسی معمولی نیست، بلکه به وزن و جایگاه عالی پرزیدنت مسعود بارزانی در معادلات سیاسی بستگی دارد.

او در ادامه گفت که طرف‌های سیاسی دیگر نتوانسته‌اند پارت دموکرات کوردستان را برای گذشت از تصدی این سمت قانع کنند، زیرا این حزب سمت ریاست جمهوری را حق خود می‌داند، آن هم بر اساس وزن واقعی‌اش در روند سیاسی عراق.

او تاکید کرد که این اصرار پارت دموکرات کوردستان، بُعد میهنی و ملی دارد و به حفظ حاکمیت اقلیم کوردستان و تقویت جایگاه بلوک کورد در مرکز تصمیم‌گیری در بغداد، مربوط می‌شود.

الدنبوس معتقد است که تفاوت دیدگاه سیاسی و نزاع بر سر مناصب‌ عالی با طرف‌های دیگر امری متوقع است، اما اصرار پرزیدنت مسعود بارزانی بر این موضوع نشان می‌دهد که پارت دموکرات می‌خواهد نقشی موثرتر و مستقیم‌تر در مدیریت دولت ایفا کند.

بر اساس توافقات بین بلوک‌ها، سمت ریاست جمهوری عراق سهم بلوک کورد است. پس از سال ۲۰۰۵ این سمت در دست اتحادیه میهنی کوردستان بوده است، اما در چند سال گذشته و در پی تغییر در نتایج انتخابات، پارت دموکرات کوردستان به عنوان حزب برنده انتخابات و دارای بزرگترین فراکسیون کوردی در مجلس نمایندگان عراق، خواستار تصدی این سمت است.

ب.ن