ائتلاف اداره دولت خواستار پرهیز از برافروختن جنگ در منطقه شد
اربیل (کوردستان۲۴) – ائتلاف اداره دولت به ریاست نخستوزیر عراق، حمایت کامل خود را از مذاکرات ایران و آمریکا در عمان اعلام کرد و تاکید کرد هر گونه تهدید علیه تهران را مردود میدانند و خواستار پرهیز از برافروختن جنگ در منطقه شد.
یکشنبه ۸ فوریه، ائتلاف اداره دولت با میزبانی محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق و حضور عبداللطیف جمال رشید، رئیسجمهور عراق و هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق و روسای فراکسیونها و جریانهای سیاسی مجلس، نشست برگزار کرد.
بر پایه بیانیه دفتر السودانی، ائتلاف در این نشست از مذاکرات بین آمریکا و ایران که در پادشاهی عمان برگزار شد، ابراز خوشحالی کرد.
همچنین خواستار آن شد که برای حل مسائل، گفتوگو و مذاکرات مبنا قرار گیرند، به طوریکه منطقه و جهان از خطر جنگ در امان باشند، زیرا جنگ موجب تعمیق بحران انسانی و اقتصادی خواهد شد.
این ائتلاف از تلاشهای کشورهای عربی و اسلامی برای ممانعت از وقوع جنگ تمجید کرد و تهدیدات علیه ایران را مردود دانست و آن را نقض تعهدات بینالمللی توصیف کرد.
شرکتکنندگان در این نشست، بر ضرورت تنظیم اظهارات رسانهای به گونهای که با منافع عالی عراق متناسب باشد و کشور را دچار ناآرامی نکند، تاکید کردند.
در این نشست همچنین موضوع انتقال زندانیان داعشی از سوریه به عراق مورد توجه قرار گرفت و ائتلاف، حمایت خود را از در پیش گرفتن راهکارهای قانونی و قضایی و تضمین اجرای عدالت در این خصوص، اعلام کرد.
همچنین از جامعه بینالمللی درخواست شد که به وظیفه خود عمل کنند و کشورهایی که اتباع داعشی دارند، ارجاع و محاکمه و مجازات آنها را به عهده بگیرند.
ب.ن