فواد حسین و کاردار سفارت آمریکا تشکیل دولت جدید عراق را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق، با کاردار سفارت آمریکا در بغداد دیدار کرد و دو طرف آخرین پیشامدهای سیاسی عراق و زمینهسازیها برای برگزاری کنفرانس ائتلاف بینالمللی علیه تروریسم در عربستان سعودی را بررسی کردند. همچنین بر حفظ نهادهای قانونی تاکید کردند.
فواد حسین، وزیر خارجه عراق، از جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، استقبال کرد.
در این دیدار یکی از موضوعهای اصلی مورد گفتوگو، زمینهسازی برای برگزاری کنفرانس ریاض بود که به ائتلاف بینالمللی علیه تروریسم، اختصاص دارد.
وزیر خارجه، اهمیت حضور و مشارکت طرف آمریکایی در این کنفرانس را برای تقویت تلاشهای بینالمللی در راستای ریشهکن کردن خطرات تروریسم، مورد توجه قرار داد.
در بخش دیگری از این دیدار دو طرف تشکیل دولت جدید فدرال عراق را بررسی کردند.
فواد حسین و جاشوا هریس، برنامه سیاسی و دیدگاههای مختلف طرفها در خصوص روند سیاسی را مورد گفتوگو قرار دادند.
در این چارچوب بر اهمیت حمایت از ثبات عراق و حفظ جایگاه نهادهای قانونی تاکید شد، به طوریکه در راستای خدمت به منافع عالی مردم عراق باشد.
با اینکه چند ماهی از اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق میگذرد، اما هنوز کابینه جدید دولت این کشور به دلیل اختلافات بین نیروهای سیاسی تشکیل نشده است. از طرفی دیگر مقامات از خطر ظهور داعش در مرزهای این کشور هشدار دادهاند، خطری که انتظار میرود در کنفرانس ریاض بررسی شود.
