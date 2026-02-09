جوتیار عادل: تلاش‌ دولت عراق برای کاهش سهم اقلیم کوردستان از بودجه خطرناک است

37 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان، تلاش‌های دولت عراق برای کاهش سهم اقلیم کوردستان از بودجه عمومی این کشور را خطرناک توصیف کرد و گفت که دولت عراق به طور مستمر علیه اقلیم کوردستان اقدام به دور‌ زدن قانون می‌کند.

امروز دوشنبه ۹ ژانویه، جوتیار عادل، رئیس اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان، در مصاحبه با کوردستان۲۴، اعلام کرد: تلاش‌های دولت بغداد برای کاهش سهم اقلیم کوردستان از بودجه عراق خطرناک هستند. این تلاش‌ها قانونی نیستند. دولت عراق به طور مستمر علیه اقلیم کوردستان اقدام به دور‌ زدن قانون می‌کند.

وی افزود:«اقلیم کوردستان به طور سالانه ۱.۶ تریلیون دینار به عنوان هزینه‌های حاکمیتی به بغداد پرداخت می‌کند و این مبلغ هر سال افزایش پیدا کرده و میزان افزایش حتی به ۴۰۰٪ رسیده است و اقلیم کوردستان متضرر اصلی این وضعیت است. یک هیئت اقلیم کوردستان به ریاست وزیر دارایی و اقتصاد به بغداد می‌رود و لازم است که سهم اقلیم کوردستان از بودجه بر مبنای نتایج سرشماری سال گذشته در نظر گرفته شود.

رئیس اداره رسانه و اطلاع‌رسانی تاکید کرد که تامین حقوق کارکنان اقلیم کوردستان به طور مستمر در اولویت کار دولت اقلیم بوده، اما لازم است که برای بودجه استان‌ها، درآمد مبنای اصلی قرار گیرد و تعداد ساکنان نیز در نظر گرفته شود. دولت اقلیم کوردستان برای حل مسائل طرح و نقشه‌راه دارد.

ب.ن