اربیل (کوردستان۲۴) – یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون، می‌گوید که دیدگاه‌های پرزیدنت بارزانی می‌تواند موجب رفع اختلافات در چارچوب هماهنگی شیعه شود و نقش‌آفرینی ایشان اتحاد چارچوب هماهنگی را تقویت می‌کند.

عبدالرحمن جزائری یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون و فرد نزدیک به نوری المالکی، نامزد چارچوب هماهنگی شیعه برای نخست‌وزیری عراق، در مصاحبه اختصاصی با کوردستان۲۴ گفت که در چارچوب هماهنگی شیعه در خصوص نامزد شدن نوری المالکی برای نخست‌وزیری، اختلافاتی به وجود آمده است، اما پرزیدنت مسعود بارزانی می‌تواند به رفع آن کمک کند.

جزائری گفت تجربه نشان داده است که دیدگاه‌های پرزیدنت بارزانی همیشه موجب حل مسائل شده‌اند و «نقش‌آفرینی ایشان اتحاد ما را در چارچوب هماهنگی تقویت می‌کند.»

او توضیح داد که جریان حکمت میهنی و جنبش صادقون در چارچوب هماهنگی شیعه ملاحظات خاص خود را دارند، به خصوص پس از مخالفت آمریکا با نامزدی نوری المالکی.

وی افزود که با اینحال تاکنون نوری المالکی به طور رسمی نامزد چارچوب هماهنگی شیعه برای نخست‌وزیری است.

الجزائری گفت که چارچوب هماهنگی در روزهای آینده برای حل و فصل مسائل، نشست برگزار می‌کند.

او همچنین تاکید کرد که روابط آنها با آمریکا به حوزه نظامی محدود می‌شود، نه حوزه سیاسی و به همین دلیل دخالت آن کشور در امور سیاسی عراق و تعیین نامزد برای نخست‌وزیری را نمی‌پذیرند.

