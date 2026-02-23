جریان حکمت ملی به رهبری عمار حکیم هرگونه توافق پنهانی برای کنار گذاشتن وی را تکذیب کرد

1 ساعت پیش

در حالی که چارچوب هماهنگی شیعیان برای تعیین تکلیف نامزدی نوری مالکی تشکیل جلسه می‌دهد، جریان حکمت ملی به رهبری عمار حکیم هرگونه توافق پنهانی برای کنار گذاشتن وی را تکذیب کرد.

فهد جبوری، عضو جریان حکمت ملی، روز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) در گفت‌وگویی اعلام کرد: «شایعات مطرح‌شده مبنی بر پیوستن عمار حکیم به یک توافق چهارجانبه برای سلب حمایت از نوری مالکی، نادرست و ساختگی است.»

جبوری تأکید کرد که انصراف مالکی از نامزدی نخست‌وزیری، در صورت وقوع، باید با توافق اکثریت اعضای چارچوب هماهنگی و بدون آسیب زدن به وحدت داخلی این ائتلاف صورت گیرد. وی افزود: «اکثریت در این زمینه تصمیم‌گیرنده است و مسئولیت هر گزینه‌ای را که در مرحله‌ی آینده تصویب شود، بر عهده خواهد گرفت.»

سه سناریوی پیش‌رو برای نخست‌وزیری

این عضو جریان حکمت، گزینه‌های موجود پس از پایان مهلت قانونی را در سه سناریو خلاصه کرد:

۱. اعلام انصراف داوطلبانه‌ی مالکی و هموار کردن مسیر برای شخصیتی مورد توافق.

۲. لغو رسمی نامزدی وی توسط اکثریت چارچوب هماهنگی.

۳. پافشاری بر نامزدی مالکی و پذیرش مسئولیت پیامدهای سیاسی این تصمیم.

جبوری خاطرنشان کرد که عمار حکیم هرگز با ورود به توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه که منجر به شکاف در چارچوب هماهنگی شود، موافقت نخواهد کرد و اولویت در این مرحله‌ی حساس، حفظ وحدت رویه است.

فشارها بر مالکی و موضع سودانی

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است عصر امروز (دوشنبه) چارچوب هماهنگی برای بررسی نامزدی نوری مالکی تشکیل جلسه دهد. شواهد حاکی از آن است که اکثریت اعضا خواهان انصراف وی و تعیین جایگزین هستند.

ائتلاف «سازندگی و توسعه» به رهبری محمد شیاع سودانی به سایر جریان‌های سیاسی اعلام کرده است که نامزدی مالکی با مخالفت‌های جدی در داخل چارچوب هماهنگی و همچنین موانع منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌روست. این ائتلاف خواستار بازنگری در مکانیزم انتخاب نامزد و دوری از منافع شخصی شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به «کوردستان۲۴»، محمد شیاع سودانی پیامی برای نوری مالکی ارسال کرده و از او خواسته است تا از نامزدی کناره‌گیری کند؛ در غیر این صورت، سودانی به طور رسمی عدم حمایت خود را از وی اعلام خواهد کرد.

ویکتوریا تیلور، مدیر ابتکار عراق در شورای آتلانتیک، نیز در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «کناره‌گیری سودانی از حمایت مالکی، به معنای پایان رویای نخست‌وزیری مالکی است.» وی افزود که حمایت سودانی همواره تاکتیکی بوده و نه راهبردی، اما اکنون به نظر می‌رسد سودانی به دنبال تضمین منافع خود در تغییرات پیش‌رو است.

نشست امنیتی اضطراری

در تحولی دیگر، خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داد که قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، به دستور نخست‌وزیر، ریاست یک نشست امنیتی فوری را بر عهده داشته است. در این نشست، آخرین تحولات امنیتی منطقه و تأثیرات آن بر ثبات عراق بررسی و بر لزوم اتخاذ رویکردی هوشمندانه برای حفظ منافع ملی تأکید شد.