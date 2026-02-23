پافشاری ائتلاف دولت قانون بر نامزدی مالکی در سایهی هشدارهای بینالمللی
هشدارهای آمریکا و مخالفتهای داخلی، سناریوی سیاسی عراق را پیچیدهتر کرده است
اختلافات داخلی میان احزاب شیعه بر سر نامزدی نوری مالکی برای پست نخستوزیری، نشستهای «چارچوب هماهنگی» را به بنبست کشانده است. در حالی که ائتلاف دولت قانون بر حفظ نامزد خود تأکید دارد، هشدارهای آمریکا و مخالفتهای داخلی، سناریوی سیاسی عراق را پیچیدهتر کرده است.
به گزارش «کوردستان ۲۴»، اختلافات درونگروهی احزاب شیعه به سطحی بیسابقه رسیده و موجب توقف نشستهای دورهای «چارچوب هماهنگی» شده است. عقیل ردینی، سخنگوی ائتلاف نصر، با اشاره به اینکه زمان برگزاری نشست بعدی نامشخص است، تصریح کرد که در حال حاضر به جای نشستهای عمومی، جلسات محدود سه یا چهارجانبه با حضور برخی رهبران و به ریاست همام حمودی برگزار میشود.
دو قطبی شدن فضای سیاسی شیعیان
سخنگوی ائتلاف نصر وضعیت فعلی را ناشی از وجود دو جبههی مخالف در میان نیروهای چارچوب هماهنگی دانست: گروهی که از ابتدا مخالف نامزدی نوری مالکی بودند و گروهی که بر ماندن او اصرار دارند. ردینی همچنین شایعات پیرامون ارسال پیام جدید از سوی آیتالله علی سیستانی را رد کرد و گفت: «این موضوع به موضع مرجعیت در سال ۲۰۱۴ بازمیگردد که با نخستوزیری مجدد مالکی مخالفت کرده بود و پیام تازهای در کار نیست.»
وی افزود که در نشستهای آتی، محور گفتوگوها یا ابقای مالکی و یا تعیین نامزد جایگزین خواهد بود، اما هر تصمیمی نیازمند اجماع تمامی طرفهای چارچوب هماهنگی است.
اصرار دولت قانون و واکنش به هشدارهای خارجی
در سوی دیگر، ائتلاف دولت قانون هرگونه احتمال کنارهگیری رهبر خود از رقابت را رد میکند. عقیل فتلاوی، سخنگوی این ائتلاف، به «کوردستان ۲۴» گفت: «ما بر نامزدی نوری مالکی پافشاری داریم و تصمیمی برای عقبنشینی وجود ندارد. ماندن مالکی تا این لحظه تصمیم کلِ چارچوب هماهنگی است، نه فقط دولت قانون.»
فتلاوی مدعی شد که تنها دو چهرهی سیاسی، یعنی عمار حکیم (رهبر جریان حکمت) و قیس خزعلی (دبیرکل عصائب اهل حق)، مخالف نامزدی مالکی هستند و این مخالفت به معنای دست کشیدن چارچوب هماهنگی از نامزد خود نیست.
این کشمکشها در حالی تشدید شده است که پیام اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر قطع کمکها به عراق در صورت نخستوزیری مجدد مالکی، باعث تردید و عقبنشینی برخی گروههای شیعه از حمایت وی شده است. با این حال، نوری مالکی روز گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» بدون اشاره به انصراف، نوشت: «هر تصمیمی که اتخاذ شود، در راستای منافع عراقیها خواهد بود.»