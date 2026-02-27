بغداد و واشنگتن بر تداوم هماهنگی‌ها در پرونده‌های مشترک تأکید کردند

رئیس ائتلاف دولت قانون در دیدار با فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه، بر لزوم حمایت از روند دموکراسی و حفظ حاکمیت ملی تأکید ورزید؛ مقام آمریکایی نیز از نقش بغداد در کاهش مناقشات و مبارزه با تروریسم قدردانی کرد.

نوری مالیکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، روز جمعه ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ (۸ اسفند ۱۴۰۴)، میزبان تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا در امور سوریه بود.

دفتر نوری مالیکی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، تحولات صحنه‌ی سیاسی عراق و استحقاق‌های ملی پیش‌ رو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس ائتلاف دولت قانون ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از جریان دموکراسی و تحکیم ثبات سیاسی، بر لزوم احترام به حاکمیت عراق و انتخاب‌های ملت این کشور پافشاری کرد.

در بخشی دیگر از این نشست، طرفین بر تداوم ارتباطات و هماهنگی‌های دوجانبه در پرونده‌های مورد اهتمام مشترک تأکید ورزیدند.

تام باراک نیز در این دیدار به نقش حائز اهمیت عراق در مسیر حل‌وفصل مشکلات منطقه، کاهش شدت مناقشات، حمایت از گفت‌وگوها و مبارزه با تروریسم اشاره کرد و آن را ستود.