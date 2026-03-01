فواد حسین به عراقچی: توقف جنگ ضروری است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، ضمن ابراز همدردی و تسلیت در پی درگذشت رهبر آن کشور، بر ضرورت توقف جنگ تاکید کرد.

یکشنبه ۱ مارس، فواد حسین، وزیر خارجه عراق، با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران تماس تلفنی برقرار کرد.

بر پایه بیانیه وزارت خارجه عراق، فواد حسین در این مکالمه تلفنی، درگذشت علی خامنه‌ای، رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران را به عباس عراقچی تسلیت گفت.

او بر موضع کشورش درباره شرایط فعلی تاکید کرد و گفت که لازم است جنگ متوقف شود.

در بیانیه آمده است که اقدامات قانونی پیش رو به خصوص در رابطه با سازوکار انتخاب رهبر جدید، با فواد حسین در میان گذاشته شده است.

وزیر خارجه عراق بر ضرورت تلاش برای کاهش تنش‌ و ارتقای سطح ثبات در منطقه تاکید کرد.

صبح روز شنبه ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل به نقاطی از ایران حمله هوایی کردند. در اثر این حملات رهبر آن کشور و شماری دیگر از مقامات بلندپایه کشته شدند.

ایران در پاسخ به آن حملات، اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار داد.

ب.ن