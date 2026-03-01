3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – گروه سرایا اولیاء الدم، در بیانیه‌ای مسئولیت حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اربیل را به عهده گرفت.

یکشنبه ۱ مارس، گروه سرایا اولیا‌ء الدم، وابسته به جبهه مقاومت اسلامی عراق، بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است:«با استفاده از تعدادی پهپاد به پایگاه‌های نظامی آمریکا در شهر اربیل حمله کرده‌اند.»

شبانگاه امروز در آسمان اربیل صدای انفجارهایی شنیده شد که بر پایه گزارش‌های رسیده به کوردستان۲۴ به خنثی شدن تعدادی حملات پهپادی مربوط بوده است که برای هدف قرار دادن نقاطی مشخص در اربیل انجام شده‌اند.

پیش از این نیز حملاتی مشابه به اربیل انجام شده‌، اما بیشتر آنها خنثی شده‌اند.

حملات پهپادی امشب تلفات جانی در پی نداشته‌اند.

