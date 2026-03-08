وزیر خارجه عراق: سیاست ثابت عراق مبتنی بر محکومیت جنگ و حل مسالمتآمیز مسائل است
اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق، تأکید کرد که این کشور اجازه نخواهد داد از خاک آن علیه کشورهای همسایه استفاده شود.
روز یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، فواد حسین، وزیر خارجه عراق در رأس یک هیئت، در نشست فوقالعاده اتحادیه عرب شرکت کرد. در این نشست که به شیوه ویدئوکنفرانس برگزار شد، اوضاع متشنج منطقه و حملات انجامشده به کشورهای عربی بررسی شد.
فواد حسین، در سخنانی حملات به مناطق مختلف عراق را شدیداً محکوم کرد و هدف از آن را کشاندن عراق به جنگ جاری منطقه دانست.
او تأکید کرد که سیاست ثابت عراق مبتنی بر محکومیت جنگ و حل مسالمتآمیز مسائل از راه مذاکره و دیپلماسی است.
فواد حسین با اشاره به تنشها بین تهران و واشنگتن گفت که عراق همیشه از مذاکره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا حمایت کرده است و حملات نظامی علیه ایران را محکوم میکند.
وی گسترش جنگ را تهدید مستقیم برای امنیت همه کشورهای منطقه دانست و گفت که موجب تداوم درگیری میشود.
وزیر خارجه عراق با کشورهای عربی ابراز همدردی کرد و هرگونه حمله به حاکمیت آن کشورها را مردود دانست.
او گفت عراق هیچ نقشی در درگیریها ندارد و وارد آن نخواهد شد و اجازه نخواهد داد از خاک آن علیه کشورهای همسایه استفاده شود.
همچنین تأکید کرد که قوای سهگانه عراق (مجریه، مقننه و قضائیه) با دیده اهمیت به امنیت و ثبات منطقه مینگرند و دولت برای جلوگیری از کشاندن کشور به درگیریهای خارجی تمام تلاش خود را میکند و به حفاظت از نمایندگیهای دیپلماتیک پایبند است.
فواد حسین، پیامدهای خطرناک جنگ را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: «گفتوگو تنها راهحل برای نجات دادن منطقه از وقوع فاجعه است.»
وضعیت مربوط به تنگه هرمز را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت که بیثباتی در آن تنگهٔ راهبردی موجب بروز بحران جهانی در منابع و قیمت انرژی، گسترش درگیری مسلحانه در سراسر منطقه و موج بزرگ آوارگی و کوچ دستهجمعی خواهد شد.
او از همه خواست که عقلانیت را جایگزین نظامیگری کنند و فوراً به عملیات نظامی پایان دهند، زیرا منطقه بیش از هر زمان دیگری به ثبات و گفتوگوی جدی نیاز دارد.
این در حالی است که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران وارد نهمین روز خود شده است و نگرانیها از گسترش آن افزایش پیدا کردهاند.
ب.ن