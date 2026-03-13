فواد حسین: کشاندن عراق به جنگ منطقه کار بسیار خطرناکی است

24 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق هشدار داد که کشاندن این کشور به جنگ جاری منطقه، کار بسیار خطرناکی است.

امروز جمعه ۱۳ مارس، فواد حسین، وزیر خارجه عراق در مکالمه تلفنی با آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، آخرین تحولات منطقه‌ای و پیامدهای آن برای امنیت و ثبات منطقه را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به تلاش برای حمله به واحد نظامی ایتالیا در اقلیم کوردستان، تأکید کرد که «عراق این تلاش‌ها را محکوم می‌کند.»

همچنین هشدار داد که «کشاندن عراق به جنگ جاری در منطقه کار بسیار خطرناکی است و جنگ را به سایر کشورهای منطقه گسترش می‌دهد.»

وزیر خارجه ایتالیا نیز بر حمایت کشورش از عراق در رویارویی با حملاتی که امنیت و ثبات را هدف می‌گیرند، تأکید کرد.

وزیر امور خارجه عراق با اشاره به بسته شدن تنگه هرمز در اثر تشدید جنگ، گفت که توقف صادرات نفت از تنگه هرمز بحران بزرگی در بخش انرژی را به دنبال خواهد داشت، عدم صادرات نفت عراق هم بحران اقتصادی ایجاد می‌کند.

در این مکالمه تلفنی دو طرف بر اهمیت روابط بین عراق و ایتالیا و ضرورت کار برای تقویت و توسعه آن به طوریکه در راستای خدمت به منافع مشترک باشد، تأکید کردند.

ب.ن