وزیر نفت عراق: ایران با عبور نفتکشهای عراقی از تنگه هرمز موافقت کرد
به نقل از تعدادی از مقامات ترکیه و هند، ایران با عبور کشتیهای این دو کشور نیز از تنگه هرمز موافقت کرده است
وزیر نفت عراق اعلام کرد که تفاهماتی با ایران صورت گرفته است تا اجازه داده شود نفتکشهای عراقی از تنگه هرمز عبور کنند.
حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، امروز سهشنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶، در گفتگو با شبکه الجزیره قطر از این تفاهمات با ایران خبر داد.
همزمان، پایگاه خبری بلومبرگ، به نقل از تعدادی از مقامات ترکیه و هند گزارش داد که ایران با عبور کشتیهای این دو کشور نیز از تنگه هرمز موافقت کرده است.
این در حالی است که دیروز دوشنبه، ۱۶ مارس ۲۰۲۶، وزیر نفت عراق اعلام کرده بود، به دلیل تنشهای نظامی در منطقه خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت این کشور از طریق بندرهای جنوبی به طور کامل متوقف شده است.
این وضعیت باعث شده بود عراق سطح تولید نفت خود را به کمتر از نصف کاهش دهد و به دنبال راههای جایگزین برای صادرات باشد.
وزیر نفت عراق اشاره کرد که کشورش پیش از این در چارچوب سهمیه تعیین شده اوپک، روزانه نزدیک به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه از طریق بندرهای جنوبی صادر میکرد؛ اما پس از آغاز درگیریها در منطقه، روند صادرات متوقف شدە است.
وی توضیح داد که به همین دلیل، وزارت نفت ناچار به اجرای یک طرح اضطراری برای کاهش تولید به تنها یک میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز شده است.
این مقدار تنها برای تأمین نیازهای داخلی و فعالیت پالایشگاههای داخلی کە روزانه به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نیاز دارند، و همچنین تأمین سوخت نیروگاههای برق اختصاص یافته است.