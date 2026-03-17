انتقاد نایبرئیس مجلس نمایندگان عراق به استفاده از عبارت «دولت اربیل» در اسناد رسمی
اربیل (کوردستان۲۴) – نایبرئیس مجلس نمایندگان عراق، به استفاده از عناوین غیرقانونی در خصوص اقلیم کوردستان در برخی بیانیه و اسناد نهادهای دولتی عراق، انتقاد کرد.
فرهاد اتروشی، نایبرئیس مجلس نمایندگان عراق، امروز چهارشنبه ۱۸ مارس، پس از اتمام نشست مجلس در بیانیهای اعلام کرد که در برخی بیانیه و اسناد صادر شده توسط نهادهای رسمی دولتی از عباراتی مانند «دولت اربیل» استفاده شده است.
او تأکید کرد که استفاده از این گونه عبارات نادرست و غیرحرفهای، دربرگیرنده اهدافی در مناقشات سیاسی است. همچنین خاطرنشان کرد که باید نهادهای دولتی تمام جوامع عراق را نمایندگی کنند.
اتروشی گفت که به تمام نهادهای دولتی و وزارتخانههای «دولت فدرال» – نه «دولت مرکزی» که برخی جهات به شیوه غیرقانونی به کار میگیرند – ابلاغ شده است که به استفاده از عناوین قانونی اقلیم کوردستان پایبند باشند.
در بیانیه تأکید شده است که نباید هیچ عبارت غیرقانونی مانند «شمال العراق» مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از همه نهادها خواسته شده است که از اختلافات و کشمکشهای سیاسی که به نفع یکپارچگی و همزیستی جوامع مختلف عراق نیستند، پرهیز کنند.
این در حالی است که در برخی از رسانهها و نهادهای عراق از استفاده از عنوان قانونی «اقلیم کوردستان» خودداری میشود.
